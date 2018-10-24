房地產美魔媽 稚兒遭女教練抓頭撞地

2018-10-24

〔記者陳慰慈、何玉華／新北報導〕房地產界一名王姓美魔女，控訴就讀小學的兒子上足球課時與同學嬉鬧，竟被學校足球隊李姓女教練掌摑，還被抓頭撞地，造成兒子輕微腦震盪、中 新竹市東區城隍廟邊８號鼻骨撕裂傷，李女辯稱是因男童出腳攻擊，才正當防衛；新北地檢署昨依涉犯傷害罪嫌起訴李女，並請法院依兒少法加重其刑。

指男童攻擊才正當防衛 女教練起訴

王女指控，3月間送兒子到學校上足球課，兒子和其他小朋友玩鬧，李姓女教練竟把兒子拉到一旁，當場呼巴掌，還抓兒子的頭強壓在地，把兒子打得鼻青臉腫，小孩求饒也不放手，事後一副沒事的樣子，僅笑笑承認出手太重，兒子驗完傷做完筆錄回家後，仍驚魂未定，嚇到一直哭。王女將李女照片PO上網，痛斥是「校園暴力」。

李女出庭表示，男童常干擾上課秩序，當天又與同學玩鬧推擠，為了管教命男童罰站，男童卻衝上前踢她，她「出於自衛」，才反擊打男童巴掌，其他部位受傷是男童出腳踹她時自己跌倒所致。男童說，教練只叫他罰站，未對另名小朋友懲處，他不服氣，才上前踢教練。

檢方勘驗監視畫面，發現李女有呼巴掌、將男童壓制在地等動作，驗傷單也顯示男童傷勢非自摔所致，依此偵結起訴。李女家人代為回應說，案件已在司法程序中，不對外發言。

王女自己也曾因兒子跟男同學玩遊戲受傷，去年6月到學校強拉男同學跟兒子道歉未果，就掌摑對方，還踢對方大腿成傷，今年4月遭法院判處拘役55天、得易科罰金5萬5000元。