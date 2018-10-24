嚇！公托也虐童 2歲娃遭掌嘴、拉扯拖行…

2018-10-24

辯娃哭鬧岔氣拍打

〔記者黃建華、黃旭磊、黃欣柏／綜合報導〕高雄市林園區公共托嬰中心驚傳虐童案，一名未滿2歲男童遭該中心吳姓女主管掌嘴及造成左大腿等處挫傷，甚至粗暴拉住男童，一隻手把整個人提到空中；男童家長看到孩子被虐影像，氣得上網爆料並提告，吳女辯稱因男童哭鬧岔氣才拍打，未獲檢方採信，高雄地檢署昨將她起訴，建請法院加重其刑。

施暴女主管已離職

高雄市社會局副局長葉玉如表示，案發後即要求吳女停職接受調查，目前吳女已離職，後續若遭法院判決有罪，將不得在國內兒少照護機構工作。

公托中心虐童遭起訴的案例罕見，過去新北市曾有蘇姓女托育員被控將孩子關進抽屜，被依妨害自由罪嫌起訴，本案則是公托中心老師打傷孩童遭起訴的首例。

今年6月15日，署名「Wen Wen Lin」的家長在臉書「爆料公社」PO出虐童影片，控訴高市林園區公托中心女老師對兒子掌嘴、拍打左大腿及粗暴拉扯拖行。家長強調，起初她對園方「孩子情緒一直很不穩，有分離焦慮症」的說法半信半疑，決定「暫時先給她（涉案人）一條生路」，不料後來調閱監視器影片，發現該公托中心宛如「煉獄」，孩子不但被打臉，還被硬扯、硬拖，決定提告。

監視器讓暴行現形

檢方起訴指出，監視畫面顯示，男童當時在公托中心哭鬧，吳女以右手掌大力拍打男童大腿，隨後以右手抓住男童左手臂，硬將他拉離原地，再換抓男童右手臂，粗暴將男童整個身體拉到空中，造成男童左大腿挫傷、瘀傷及右手紅腫。

吳女辯稱是因男童哭到快喘不過氣，才會出手拍他，單手拉人是因抱不動重約20公斤的男童。檢方根據吳女自己提出的嬰兒屏息症資料，發現孩童哭鬧導致膚色變暗紅時，應以手指刺激腳底，使其疼痛而自然恢復呼吸，拍打方式不符合醫學上要求，且當時公托中心還有其他人，可請他人協助抱起男童，卻仍強行拉扯，行為不當。