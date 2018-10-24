滾球式撞28車釀1死 高齡優良駕駛茫茫然

2018-10-24

沒違規紀錄 78歲婦首出錯

〔記者方志賢、黃欣柏／綜合報導〕首次出錯就害命！高雄市一名未有交通違規記點紀錄的78歲朱姓老婦人，昨天開車載著老公買披薩，正準備要搶停路邊停車位時，車子卻突然暴衝，撞上單車騎士黃智暉與孫姓機車騎士，接著又像打保齡球般，連續擦撞路旁20台機車與6台單車才停下，首當其衝的黃男事後被緊急送醫急救，仍因頭顱受到重創不治，孫男則四肢多處擦傷；警訊後依過失傷害、致死等罪嫌將朱婦送辦。

警方調查，朱婦早年是名保險業務員，但已退休多年，昨天上午開車載著老公到建工路買披薩當午餐；朱婦告訴警方，當時老公先下車買披薩，她則準備把車子暫時停靠路旁，這時右前方突然有轎車駛離，她想趕快搶停該位置，沒想到車子卻突然不明原因暴衝，她一時之間嚇得不知所措，回過神才發現自己闖下大禍。

買披薩搶停車 突暴衝

警方指出，當時朱婦先猛力撞上騎單車經過的52歲黃男，再撞到騎機車的40歲孫男，接著又朝停在路旁的一排機車衝去，總共撞倒路旁20台機車與6部單車才停下，除了造成黃、孫受傷，也使得18台機車受損，衝撞巨響讓不少路人嚇得紛紛走避，但也有熱心民眾立刻趨前協助傷者。

出門購物 單車男枉死

警、消獲報到場時，黃男已全身癱軟倒在馬路上，頭部、四肢均受到重創，送醫搶救仍因顱內出血宣告不治，孫男則幸運僅受擦傷，送醫後無大礙。警方表示，黃男從事服務業，當時騎著單車外出購物，未料遭逢意外喪命，妻子接到車禍消息後，立刻趕到警局，聽聞丈夫被撞死，哀痛逾恆。

警方表示，去年7月實施的高齡駕駛人制度，僅規定「實施日後」屆滿75歲者須每3年換發駕照，至於「實施日前」滿75歲者，除非有違規記點或吊扣駕照等情事，否則不需換照，經查朱婦過去未留有違規記點等不良紀錄，堪稱是名優良駕駛，因此雖已高齡78歲仍不必換照，屬於合法駕駛。

警方指出，朱婦供稱轎車由於不明原因暴衝才會肇事，但因她的車輛才剛做過保養，真正原因仍待釐清。