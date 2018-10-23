民宅飄腐臭… 驚見情侶燒炭亡

2018-10-23

〔記者王冠仁／台北報導〕裴姓男子與溫姓女友在台北市大龍街租屋處同居，但兩人近日失聯，直到昨晚鄰居聞到其住處飄出濃厚腐臭味，嚇得報警；消防員到場，門後有物體擋住無法打開，攀爬窗戶發現遺體擋門，且有燒炭跡象。警方粗判兩人死亡一週以上，漏夜聯繫其家屬釐清自殺動機。

初判死亡一週以上

台北市消防局昨晚7點51分獲報，大龍街一處民宅1樓內有腐臭味。消防員攀爬窗戶進入屋內，發現一具遺體擋住大門，臥室還有一具遺體，兩人都已死亡多時。

警方說，死者分別是46歲裴男與39歲溫女，現場沒發現打鬥凌亂跡象，也沒有外力破壞、入侵跡證，鑑識人員還在臥室找到有燃燒跡象的炭盆，初步排除他殺嫌疑。根據兩人陳屍位置，研判可能燒炭後在屋內掙扎爬行，最後因吸入過多一氧化碳昏迷身亡。

附近鄰居說，兩人是情侶，在此同居多時，裴男過去常喝酒鬧事，溫女則疑似有吸食K他命狀況。

警方表示，裴男與溫女還養有一隻科基犬，消防員進入屋內時柯基犬仍有生命跡象，警方通報動保單位前來處理。

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