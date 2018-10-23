遭焊門 鎮瀾宮副董被指是藏鏡人

2018-10-23

鄭銘坤兒媳弟深夜入廟

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖分靈的台中市豐原區鎮清宮主委鬧雙胞爭議持續延燒！廟方前天召開臨時信徒大會，卻發生會議室鐵門全遭焊死，差點開不成。代理主委翁火墉派人馬昨指出，廟內監視器拍到本月20日深夜，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤兒媳的弟弟張瀚壬曾入廟，質疑張男受指示入內焊接鐵門及破壞廟方監視器主機，將狀告其損害及非法侵入；翁派更質疑鄭銘坤是整起紛爭的「幕後藏鏡人」。

前主委︰委託張瀚壬拿東西

前主委王涼洲則表示，張瀚壬是鎮清宮會務幹事，當天是入內搬運隔天法會所需物品，何罪之有？鄭銘坤因人在國外，記者昨打電話，鄭並未接聽及回覆。

豐原鎮清宮本月21日召開臨時信徒代表大會，解除原主委王涼洲一切職務，但大會開始前，翁派人馬發現地下室鐵門被焊死，不得其門而入，廟內監視器主機也被換掉，質疑是王派為阻擋廟方召開大會所為；因翁派事先將監視器連接到樓上的伺服器，昨整理發現在主機被換掉前，監視器曾於20日晚上拍下張瀚壬等人進入該廟地下室，揚言將告張瀚壬損害及非法侵入廟內。

鄭銘坤 人在國外未回覆

翁派人員指出，鎮清宮信徒代表在臨時信徒代表大會召開前皆收到一封信，要求信徒不要出席大會，寄件地址卻是大甲鎮瀾宮網購「鎮瀾買足愛心市集」，質疑該廟紛爭的「幕後藏鏡人」是鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。

對此，張瀚壬表示，當晚是受王涼洲指示進入廟內拿東西，因被監視器拍到人頭，就遭指控，相當無辜；鎮瀾宮網購是由其負責，因當天王涼洲要寄信給信徒，其他物流公司表示會來不及，才請熟悉物流運作的他代辦。

王涼洲則說，因該廟在謁祖後，於21日舉辦祈安消災法會，前一晚請擔任會務幹事的張瀚壬到廟裡拿法會所需物品，而監視器主機壞掉了，他才換掉；不應只拍到張瀚壬的人頭就「編故事」，並牽拖鎮瀾宮副董，強調寄給信徒代表的信件，用的是鎮清宮的信封，只是借用鎮瀾宮網購物流，以省郵資。