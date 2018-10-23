國中生記恨遭霸凌 早自習闖教室開槍

2018-10-23

高喊「我來了」 朝天花板開槍

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖某國中一名一年級男學生，國小時曾遭4名學生霸凌，霸凌他的人跟他國中同校，男學生因此耿耿於懷，日前利用早自習時間，持2把空氣玩具槍闖入霸凌他的學生就讀班級，高喊「我來了！」並對天花板開槍；事發後警方將槍枝送往鑑定，證實無殺傷力，開槍的學生也哭訴表達悔意，校方除對他輔導，也將給予適度處分。

2把空氣玩具槍 無殺傷力

據了解，這名國一學生上週五早自習時，突然持長短雙槍闖入其他班級，高喊「我來了！」旋即對天花板開槍，班級女導師挺身而出制止，沒收雙槍交給校方。開槍的學生表示，國小時受到該班4名學生霸凌，在社團活動遇到、心有不甘，才會持槍前往開槍洩憤。

女導師挺身制止 沒收雙槍

事發後，校方循校安系統通報，並向警方備案，長短2把槍都送往鑑定，現場也發現4顆小鋼珠，鑑定結果動力未超過20焦耳，無殺傷力。

男學生案發後哭訴表達悔意，並擔心記過影響升學之路，他供稱，其中一把槍是向書局購買的普通空氣玩具槍，另一把由台灣購入，自行改裝，只是對空鳴槍，並無傷人之意。

外界質疑為何持槍進校園沒被發現，且能在早自習離開座位？校方表示，學生除了書包，還會自帶背包，可能是挾帶進校園，學校每月都會不定期在升旗時，由導師與正副班長進行安全檢查，未來頻率將增加；至於學生早自習無故不在，導師有外出尋找，學生在廁所稱肚子疼，不料卻跑到其他班級開槍。