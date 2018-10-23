車遭夾扁起火 父火海救子 愛妻活活燒死

2018-10-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台中47歲許男昨開休旅車搭載妻兒共3人，準備到桃園看女兒，未料行經國道三號後龍段，王男駕駛的砂石車左前輪疑爆胎失控，從外車道衝撞行駛在中線車道的休旅車，休旅車被輾壓「騎」上分隔島，隨即起火燃燒。許男跳車逃生，並將後座22歲兒子救出，但副駕駛座的45歲陳姓妻子受困變形車體，父子倆無能為力，眼睜睜看著婦人被活活燒死。

砂石車國道爆胎釀禍

苗栗縣消防局昨上午9點9分接獲砂石車追撞休旅車事故通報，警消趕到發現砂石車傾倒壓在休旅車上，休旅車受強力衝撞擠上中央分隔島，嚴重變形，兩車起火燃燒，消防隊花費約10分鐘撲滅火勢。

車禍當時，許男緊急破窗爬出，並將遭嚴重燙傷的兒子拉出，路人也以滅火器噴滅其身上殘火；但休旅車被砂石車壓住，車身嚴重變形，陳姓妻子受困車內，消防隊出動吊車及破壞器材，耗費約一個多小時才將陳婦拉出，但已被燒成一具焦屍。

許姓駕駛無大礙，但兒子臉部一度燒燙傷，前胸、後背、四肢一、二度燒燙傷，全身共70％燒燙傷。許男向警方表示，一家三口一早從台中北上桃園探視女兒，面對妻子慘死、兒子重傷，他難以接受。

53歲砂石車王姓駕駛未受傷，他向警方供稱，左前輪爆胎致車輛失控，並表示去年4月才更換該輪胎，無超過使用年限，不清楚為何爆胎。國道警方初判，車輛其他輪胎胎紋皆符合標準，但肇禍輪胎因已毀損嚴重，尚須進一步檢驗。警方依業務過失致死罪嫌將王男送辦，苗栗檢方諭知5萬元交保。