女房東爛醉 色狼當郎騎 女上男下「搖搖樂」

2018-10-23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名女老闆把公司房間分租給黃男，黃男竟趁女老闆酒醉不省人事時加以性侵。黃男事後辯指雙方是合意、非性侵，強調女方還以「女上男下搖搖樂」方式跟他發生關係；女老闆則稱喝到爛醉，根本不知情，以為在作春夢、誤以為對方是男友。台南高分院採信女方說詞，以乘機性交罪判黃男3年8個月徒刑。

判決指出，年過半百的女房東在台南經營一家公司，黃男與妻子向她承租公司內部一個房間。

2014年2月20日晚間，黃男回到租住處，看到女房東與友人在公司1樓喝酒，後來友人先離開，黃男見女房東酒醉趴在桌上休息，竟對女房東伸出狼爪，進一步把女房東帶到3樓性侵。

查看監視器 驚覺被性侵

女房東醒後詢問黃男，並查看公司監視器，驚覺當天她喝到爛醉、不省人事，遭黃男趁機性侵。

黃男辯稱兩人發生關係經過女房東同意，當時女方採女上男下方式上下搖擺身體，主動積極參與性交，並非性侵。女方則說，當時喝得很醉，身體會搖晃是生理上的反應，一直以為在作春夢、以為是跟男友做愛，完全不知道在公司1樓發生的事，直到在3樓驚醒，才趕快叫對方停止。

法官採信 判色房客有罪

二審法官調查監視器影像與公司相關證人、黃男妻子等人，採信女方說詞，判色房客有罪，可上訴。