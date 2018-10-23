「西八路」諧音「死爸路」 豪宅買主譙翻

2018-10-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林虎尾高鐵特定區有一條「虎興西八路」，台語諧音像是在咒罵人「死爸」，部分住戶交屋後才發現，花費2、3千萬購買的豪宅，地址路名竟有如此不雅的名稱；還有建商坦言，曾有潛在買家看了路名而打消購屋念頭，建商只能尋求更改路名。

建商只能尋求更改路名

一名住戶表示，「西八路」國語諧音近似男人生殖器官、相當不雅，而台語諧音「死爸」更像在「詛咒」別人的父親。隨著高鐵雲林站通車啟用，該處建案每棟房子售價動輒2、3千萬，但「死爸」的路名一時竟還改不了，實在令人生氣。

郭姓建商說，兩年前在該路段推出新建案，由於該區都是以東南西北命名，沒有特別注意；直到兩個多月前準備辦理交屋，有屋主看到門牌路名，反映不雅，到戶政事務所、公所詢問，都表示並非所屬權責，還要他們直接到縣府申請路名更改，讓他們很困擾。

另名建商坦承，當初就知道路名編定是從「西一」到「西十二」，以為主管機關會重新命名，但當房子蓋好了，才發現門牌就是「西八路」，有屋主不以為意，也有人不接受，他們只能向主管機關請求更改路名。

李姓屋主說，當初買房子時，根本沒有特別注意路名，只重視房子的品質和路段，結果朋友來訪時說，「你們家的路名怪怪的」，他才發現。因鄰近住戶還很少，不知應該如何申請路名變更，還有民眾說，若編到「南八路」是要如何是好。

虎尾戶政事務所主任黃逸銘說明，依雲林縣道路命名及門牌整編作業要點，路名編定非戶政所權責。虎尾公所民政課長吳學賢指出，一般道路路名編定後若要修改，公所會邀集地方民意代表、耆老及住戶代表討論再定案，高鐵特定區屬專區，所以權責在縣政府；但公所此言遭縣府民政處打臉，重申路名編定及修改都是由公所負責。

虎尾鎮長林文彬表示，高鐵特定區路名雖早已編定，但因屬新開發區，以往可能都沒有人住、沒人注意路名，公所將在最短時間內召開里民大會討論，路名更改費時，恐需半年至一年。