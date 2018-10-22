終身理髮優惠 女副教授告贏髮廊

2018-10-22

〔記者王俊忠／台南報導〕40歲擁有博士學歷的女副教授到美髮工作室理髮，同意店方拍攝理髮過程；女博士卻發現照等圖文被轉貼到爆料公社，找店家理論，獲得終身理髮優惠價協議和解，未料店方拒絕履行協議，怒告求償30萬元。台南地院法官審認雙方和解協議成立，判女博士可求償2萬2361元。

女博士主張，她之前到高姓被告經營的美髮工作室理髮，同意工作室以使用名義拍攝理髮過程的照片，但高某並非把照片展示在工作室官網或社群平台，而是以她為第一人稱寫心得文，張貼在其他網路部落格與爆料公社。

後來，美髮工作室與消費者發生消費糾紛，她的圖文被此消費者轉貼到爆料公社、廣受點閱。女博士說，台南任教學校的同事、學生告知她此事，2017年11月與高某達成協議，約定她與胞妹、表妹日後到高某處剪、燙髮時，享有終身優惠價。

女博士表示，今年初預約剪髮時，高某以任職的新店家只能提供一次依約服務，第2次之後剪、洗髮無法享受終身優惠價。她認為破壞雙方協議，要求償侵害肖像權的慰撫金，與剪、洗髮差額費用共30萬元。

高某辯稱女博士的圖文與張貼是委由他人承攬執行，照片是經女博士同意才拍攝，未侵害肖像權。法官根據雙方協議內容，認為高某同意女博士所提的服務優惠價方案，已成立和解協議，高某未依協議履行，須負債務不履行的賠償責任，可上訴。