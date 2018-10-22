2年前違規 竟吊扣新考來駕照 法官打臉交警

2018-10-22

〔記者鮑建信／高雄報導〕林男持職業大貨車駕照上路，一年內2次交通違規，被記6點要吊扣駕照，但警方不是吊扣他的大貨車駕照，反而吊扣他之後考取的職業聯結車駕照，林認為嚴重影響生計提行政訴訟，高雄地院認為，依法只能扣事發所持駕照等級，判決他勝訴。

林男2015年1月8日酒後駕駛自用小客車，途經高雄市民族、榮總路口被攔查，記違規點數5點。

同年10月17日晚上10點多，他開車行經古坑鄉台三線262.2K處，因「未依規定駛入來車道」違規，被開罰900元，並記違規1點。

1年內違規點數達6點以上要吊扣駕照，交警卻在2年後吊扣他的職業聯結車駕駛執照12個月。

攸關聯結車駕照生計

林男喊冤說，二次違規當時，他只有大貨車駕照，聯結車駕照是之後才考取，並說，違規點數滿6點時，交通主管單位未告知扣照，2017年4月17日考取職業聯結車駕照時，監理站也未通知要吊扣，直到他前往物流公司上班後，於12月8日才收到吊扣聯結車駕照一年的通知書，將會影響生計，提起行政訴訟。

法官調查，依道路交通管理處罰條例等規定，林男違規記滿6點要扣駕照，應以違反處罰條例行為時所持有駕照等級為限，交通局吊扣林男2年後考取的聯結車駕照，於法無據。