去年才搖晃兒子致死 狠父又勒斃3月大女兒

2018-10-22

鄰居感嘆：生而虐死，何必生？

〔記者曾迺強、王善嬿、陳昀、魏瑾筠／綜合報導〕在太陽能公司工作的嘉義縣33歲黃男，家庭經濟壓力大，前天深夜他出生僅86天的女兒哭鬧不止，黃男心生煩躁，竟以衣架打傷頭部，再用毛巾勒斃，嘉義地檢署昨認為黃男涉殺人罪嫌，惡性重大，有串供或逃亡之虞，將他聲押獲准；鄰人驚聞父親勒死幼女，感嘆說「生而虐死，何必生？」

倖存3歲長女 社會局緊急安置

嘉義縣社會局長劉志偉說，黃家的大兒子前年11月出生，去年2月因搖晃症傷害送醫，去年3月拔管離世，當時無具體虐待事證，昨爆發虐兒案後，已緊急安置黃家3歲、中度身心障礙大女兒，以策安全。據了解，當時黃男的兒子哭鬧不停，黃男抱著他搖晃哄睡無效，疑短時間內多次快速並猛烈搖晃，致男嬰呈昏迷狀況。

桃園地檢署表示，黃家大兒子案今年已從他字案改分偵字案，偵辦中。

女兒哭鬧不止 先拿衣架打頭

3歲長女緊急安置黃男育有3名子女，其中老二去年死亡，他向警方供稱，小女兒前天深夜起哭鬧不止，加上「家裡沒錢花用」，心生煩躁，昨凌晨零點多用衣架打小女兒，她越哭越大聲，才失手用毛巾勒她脖子。

警方調查，黃男與22歲丁姓妻子見小女兒昏迷，慌亂下施以心肺復甦術，凌晨1點56分，因未見起色，開車到離家車程5分鐘的嘉義長庚紀念醫院，但女嬰到院前無呼吸心跳，急救無效。

丁女表示，當時有制止丈夫，孰料還是晚了一步。 檢警相驗初判女嬰脖子勒痕為致命死因，今將解剖釐清。

打工養妻小 3年遷徙4地

劉志偉說，黃家3年來遷居新竹縣、桃園市、嘉義縣朴子市，6月到太保市租屋，黃男打零工為生，日薪約1千元，家庭經濟壓力重，一度只能睡車上；女嬰出生前沒定期產檢，產後無照顧計畫，是列管的高風險家庭個案，目前媒合慈善機構每月補助2萬8千元及物資，丁女情緒不穩定，昨由社工員陪同住宿旅館。

太保市安仁里長陳政龍說，黃家租賃在約5坪的套房，曾為其申請民間慈善團體急難救助金6千元；一名女鄰居說，昨凌晨確實聽到嬰兒哭聲，1點多後停止，以為睡著，沒想到竟被打死，相當心疼。

房東說，黃在太陽能公司工作，一開始就拖兩個月才付房租，這次又拖一個多月，看他們帶著孩子，沒有催逼繳租。