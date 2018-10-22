騎車頭昏 摩鐵戰人夫掰休息 法官打臉︰可就近返家

2018-10-22

LINE傳「一無所有也願意」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓補教女師LINE給林女老公「…儘管會天翻地覆，水裡來火裡去，一無所有，我也願意」，林女無意間發現，查出2人多次床戰摩鐵，憤而向小三提告求償，張女辯稱騎腳踏車走山路頭暈嘔吐，情急下才開房，但新竹地院法官發現，張女住處距摩鐵僅3公里，開車不到8分鐘，大可返家休息避免瓜田李下，判賠林女10萬元。

住處距摩鐵僅3公里

結婚20年的林女說，去年7月發現先生與張姓英文補教女師聯繫密切，時常見面並以LINE互通「miss you a lot」、「昨天…很難忘…謝謝你的耐心陪伴；時間永遠不夠，一夜無眠」、「不能不想妳，這樣的夜晚，該怎麼度過？」等曖昧訊息，驚覺先生有婚外情。

林女委託徵信社，兩度拍到張女與先生前往竹市某旅館，發現每次床戰達2至3小時。今年3月2人3度床戰摩鐵，憤而提出離婚訴訟，6月協議離婚，林女痛恨小三破壞她的婚姻，求償100萬元。

張女聲稱與陳男是認識30年的好友，無不正常男女關係。去摩鐵開房是當天與陳男騎腳踏車，她第1次騎山路頭暈嘔吐，之後還有飯局，才會去洗澡休息。

判賠元配10萬

法官勘查張女與陳男的對話訊息，還包括「這句話，下次見面，看著我的眼睛說」、「說了，怕是一輩子不能讓妳離開我了」、「Can’t breathe…」等，顯已非婚姻關係外男女正常社交型態，逾社會一般通念所能容忍的範圍。

法官發現，張女住處距旅館約3公里，若張女真的身體不適，大可返家休息，哪有與異性友人同至摩鐵開房的必要？認定張女所辯不合常理，已難採信。