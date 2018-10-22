大甲媽分靈廟主委拒被拔 焊死鐵門阻信徒開會

2018-10-22

廟方找人開門 通過王涼洲解職案

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖分靈的台中市豐原區鎮清宮，其管理委員會質疑原主委王涼洲帳目不清，召開臨時管理委員會罷免王涼洲，並推選翁火墉代理主委，衍生主委鬧雙包糾紛，廟方昨召開臨時信徒大會，表決是否解除王涼洲一切職務；廟方人員一早到場卻發現會議室鐵門全遭焊死，質疑是王涼洲派人所為，故意阻撓開會，緊急報案並找人將一扇鐵門打開，最後過半數信徒同意通過解除王涼洲一切職務，並追認翁火墉為新任主委。

王涼洲事後痛批臨時信徒大會不合法，不承認表決結果，並否認焊接鐵門等指控，要求管委會拿出證據；廟方表示，王涼洲將廟裡的電腦主機帶走，致無法提供監視器畫面；警方表示，廟方雖報案，但除非提告王涼洲毀損，警方才能調查，否則無法介入廟務；台中市政府民政局宗教禮俗科長何宜真表示，因罷免主委爭議已進入司法訴訟，有關主委部分的討論或表決，民政局將不予備查，要等判決確定再處理。

王否認焊門 不承認表決結果

鎮清宮管委會質疑第3屆主委王涼洲，去年2月上任後，未經管委會同意或提列年度計畫，就自行購買結緣品或舉辦活動等，帳目不清達480萬元，今年7月31日召開臨時管委會罷免其職務。

今年9月16日，大甲區鎮瀾宮媽祖到鎮清宮駐駕，因兩派人馬意見不同，廟裡一團亂，引發鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤不滿，質疑廟方對大甲媽不禮貌破口大罵，影片被PO上網，致主委糾紛浮上檯面，王涼洲並狀告10多名管委會委員，質疑罷免無效。

豐原區鎮清宮管委會昨召開臨時信徒大會，廟方人員卻發現，開會的地下室鐵門全被焊死無法打開，質疑是王涼洲派人所為，緊急向翁子派出所報案，並找人將其中一扇鐵門打開，才讓信徒代表得以進入，不過，現場仍出現多名穿黑衣或白衣男子故意站在入口處，「技術阻撓」信徒代表，氣氛詭譎，警方也到場全程蒐證。

代主委翁火墉 獲追認新主委

臨時信徒大會以192票（超過半數）同意通過解除原主委王涼洲一切職務，並追認翁火墉為新任主委，授權翁火墉終止第3屆管委會所有職權，3個月內將進行第4屆管委會全面改選事宜，並剔除80名未繳費或已死亡的信徒資格；另通過針對廟方組織章程的選舉罷免法、代理制度及不完備條文等進行補充訂定。