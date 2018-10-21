索鑰匙不成 63歲老哥水果刀刺殺60歲老妹

2018-10-21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了一把鑰匙，台南永康昨驚傳哥殺妹事件，63歲顏姓男子守在兵仔市場向前來買菜的60歲妹妹索討老家鑰匙遭拒後，持預藏水果刀猛刺妹妹2刀，因傷及心臟，送醫後有生命危險，警方依殺人未遂罪將顏男送辦。

永康警分局調查，60歲被害人是顏家小妹，嫌犯是她的三哥，兩人都未婚，從小住在永康地區的老家，同一個屋簷下，卻長期不睦。復興派出所所長張萬吉說，顏女認為三哥常亂動她的物品、甚至丟棄，兩人經常吵架，在大哥出面勸說下，顏女2年前搬離老家，到台南市區與姊姊同住，因老家還有高齡97歲母親，顏女仍時常回去探望。

顏男供稱，妹妹搬離後未交出鑰匙，她這樣隨時可以進出，會打擾到他的生活起居。顏男對於妹妹不交出鑰匙相當不滿，隨後打聽得知，妹妹每週六固定到兵仔市場買菜，昨天上午前往守候，遇到妹妹後上前索討鑰匙，顏女拒絕，且轉身就走。

先刺後腰 轉身再刺胸膛

顏男索討鑰匙未果，加上雙方早有嫌隙，情緒失控下持水果刀追上去，先朝妹妹後腰刺去，顏女受傷後轉身，顏男再補1刀刺入對方胸膛，犯後逃離。

顏女滿身是血倒在路邊的轎車旁，被巡邏經過的復興所員警發現，原以為是交通意外，詢問才知是凶殺案，先協助送醫，同時圍捕凶嫌。顏男行凶時，自己手部也受傷，警方隨後在距離案發現場約150公尺處找到流血的顏男，帶回偵訊。

顏女被送往奇美醫學中心急救，左胸有穿刺傷，出現氣胸、血胸與脾臟破裂，休克昏迷，開刀後送加護病房觀察，迄昨晚尚未脫險。