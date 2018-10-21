路跑家庭遭追撞 母女慘死國道

2018-10-21

一家3口赴高雄參加路跑

〔記者楊金城、王捷／台南報導〕曾姓男子昨晨開車載30歲邱姓妻子和5歲女兒要去高雄參加路跑，未料南下開到國道一號台南路段297.5公里處被後車追撞，妻女當場摔飛慘死國道上； 邱母哀慟斥責肇事男子薛乃壬：「女兒好好一個家就沒了，你要一命賠一命嗎？這是2條命啊！」薛男向受害夫妻家人道歉10多次，也到殯儀館向遺體下跪，均不被接受。

肇事者道歉10多次 未獲原諒

薛男落寞地說：「我也有小孩，不是故意的，很難過發生這樣的事情，真的很抱歉！」邱母要他擲筊向女兒求原諒，否則一輩子不會原諒他。

國道第四警察大隊調查，事發於凌晨1點27分，33歲薛男駕白色轎車載36歲姚姓女同事行駛內側車道時，疑未保持安全距離，猛力撞擊前方34歲曾男駕駛的小轎車，小轎車失控打橫，再被52歲葉男的轎車撞上，推擠到外側車道，薛的車則撞上中央分隔島翻覆。未受傷的葉男稱，當時看到路上滿是掉落物，踩煞車想避開，但根本來不及。

曾男的小轎車被2車先後追撞，幾乎全毀，坐在後座的妻女遭撞擊時飛出車外死亡，邱女躺在中間車道，女兒被壓在曾男車底。新營消防分隊將薛、曾和姚女送醫，曾男重傷，薛、姚2人頭部擦撞傷。

邱女雙親趕來，邱母看到女兒和外孫女陳屍國道上，情緒崩潰，一直哭喊「快救人」，且一度以為兒子（邱女胞弟）也在車上，後來連絡上兒子。邱母說，女婿一家3口跟她同住嘉義縣中埔，女兒一家恩愛幸福，都愛路跑，昨晨原要先去台南永康接就讀科大的兒子，再到高雄路跑，沒想到路上出事。

薛男供稱，當時車速約110公里左右，因夜晚視線不清，未保持安全車距，發現時已撞上前車。警方將薛、葉2人依過失致死罪送辦，檢方以薛男肇事事證完整，無串證、逃亡之虞，諭令15萬元交保，葉男獲請回。