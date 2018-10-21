驚悚毒殺小三 76歲翁怕關自戕

2018-10-21

留遺書 解小三死亡之謎

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕一封遺書，可能讓日前一起看似單純的猝死案發展出凶殺內幕！

本月17日，新竹縣60歲鍾姓婦人被發現猝死在汽車後座，因鍾婦經常喝酒，檢警原以為是嘔吐物阻塞呼吸道造成的意外，不料前天一名住在隔壁鄉鎮的76歲張姓老翁疑似服毒自殺身亡，遺書透露鍾婦欠他5萬元，還寫下「我解決掉」、「我不願意被關」等字眼，加上檢警發現兩人似有婚外情，不排除張翁先下藥毒殺鍾婦，再畏罪自殺身亡。

血水嘔吐物 兩人死狀相同

檢警調查，張翁、鍾婦都沒有自殺的動機和紀錄，屍體被發現時也都沒有可疑外傷，現場沒有打鬥痕跡，不過兩人身旁都有一堆摻了血水的嘔吐物。檢警事後在張翁家中扣得裝有白色粉末的杯子，後續除了鑑驗粉末成分，明天也將解剖兩人遺體，比對兩人之死是否與這些粉末有關。

本月17日下午4時，鍾婦被就讀小學的孫女發現躺在汽車後座，已經氣絕，事後因鍾婦兒子告訴警方，母親經常喝酒，加上現場初步查無外力介入跡象，因此檢警先朝嘔吐物造成窒息的方向偵辦，沒想到前天張翁疑服藥自殺，警方到場與張翁家人一聊，發現鍾婦居然是張翁的小三。

警方初步了解，張翁妻子19日晚間曾看到丈夫坐在客廳研磨不明白色粉末，因丈夫言談正常，她不以為意跑去洗澡，洗完澡後不見丈夫，請子女四處尋找後，發現張倒在自宅後方農地上，身旁有半罐啤酒與一堆嘔吐物，身上留有遺書，家屬報案將張送醫，延至當天深夜不治。

檢警查出，張翁和鍾婦是在喝酒場合相識，近來張翁懷疑鍾婦另有新歡，加上兩人間有複雜債務關係，依此研判張翁遺書中的「我解決掉」、「我不願意被關」等字眼，是在暗示他毒殺鍾婦、畏罪自殺，不過全案仍待解剖與追查釐清。