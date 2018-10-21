女性同胞小心！警官針孔偷拍 仍分發到花蓮

2018-10-21

警大剛畢業 返高中母校偷拍

〔記者陳文嬋、邱俊福、劉力仁、周敏鴻／綜合報導〕花蓮民眾小心，「針孔警官」來了！剛從警察大學畢業的許姓男子，本月8日在高雄市鳳山某高中女廁暗裝針孔攝影機偷拍，所幸及時被如廁的女老師發現，隔日校方趁許男返回「收成」時，報警逮人，警方除依違反社會秩序維護法開罰6000元，也依妨害秘密罪嫌將他送辦，不過前天許仍依原定計畫，獲分發至花蓮港務警察總隊受訓，預計受訓至12月18日結束。

芳香劑沒見過 被女老師識破

警方調查，23歲許男沒有前科，是今年警大應屆畢業生，已考上公務人員三等特考，前程似錦，不料他竟於本月8月晚間跑回高中母校，將藏在芳香劑內的針孔攝影機放在女廁地上後離開。不久一名女老師進入女廁，發覺廁所內有1個平時沒見過的芳香劑，連同其他4間女廁的芳香劑總共5個，全部帶回辦公室拆解，赫見其中1個暗裝針孔攝影機。

調整攝影機位置 自己也入鏡

由於當天校方正在進行圍籬工程，校園監視器斷電，未能掌握嫌犯長相，不過警方鑑驗發現，許男調整攝影機位置時，失誤拍下自己樣貌，立刻將影像提供給校方，隔天晚上7點多，許男戴著口罩進入女廁「回收」，發現攝影機不見後，轉身逃走，被教官與警方在校門口攔下。

被逮稱好奇 求學長網開一面

當時許男表明自己是警大畢業生，請求「學長」網開一面，不料反讓員警氣憤不已，痛斥他知法犯法、敗壞警譽。警訊時，許男低頭承認偷拍，辯稱自己只是「好奇」，想「試用看看能否拍人」，針孔攝影機來自網購。

警方指出，該針孔攝影機是劣質品，未拍到他人如廁畫面，只錄到一些如廁聲音，因校方提告，仍依妨害秘密罪嫌送辦。

還在實習中 警方將研究處理

對於準警官變成偷拍狼，警政署表示，許男還沒有未取得警察身分，會先報請公務人員保障暨培訓委員會確認該員是否符合受訓資格；保訓會表示，若許男還不具公務人員資格，仍應由警政署決定如何處置許男。

警大表示，許男的行為引起社會不安，深覺遺憾、抱歉，將以此案例加強學生們的性別平等與法律知識。