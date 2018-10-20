瞞婚導致女輕生 知名室內設計師判賠60萬

2018-10-20

〔記者張文川／台北報導〕楊姓女子5年前與知名室內設計師陶繼綱交往、同居，期間還為他墮胎2次，去年卻發現陶男已經另跟劉姓女子結婚生子，楊女為此一度仰藥輕生，獲救後向媒體爆料，並向陶提告求償100萬元。台北地院審理發現，陶男在另案筆錄中曾承認「後來結婚沒有告訴她」，認定他確實隱瞞已婚事實，使楊女虛擲青春、受到極大精神痛苦，昨判陶應賠償60萬元，可上訴。

除本案外，陶妻主張楊女與丈夫通姦，也向楊女求償100萬元，但台北地院認為楊女不知陶已婚，判楊女免賠；陶男另向楊女提告妨害名譽，新北地院今年6月間判楊女無罪。

據了解，陶繼綱在北院審理期間辯稱，他剛跟楊女交往時就已言明不會和她結婚，雙方關係只是「貪圖一時歡愉」，且他2016年與劉女結婚後，與他同居的楊女有很多機會可看到他的身分證等資料，2人一起參加聚會時也有友人當場揶揄他怎麼不是帶老婆來，楊女應該自始就知情，墮胎則是楊女自願。

法官調查發現，陶在控告楊女妨害名譽時供稱：「交往之初我真的是單身，只是後來結婚沒有告訴她…」；去年6月與楊女攤牌時，也曾傳訊息承認「我是大爛人…」等語，足認陶男隱瞞結婚，致使楊女繼續與他交往、懷孕及墮胎。

楊女今年3月向媒體爆料，指陶繼綱是她20年前在餐廳打工時的常客，當年2人曾交往3個月，18年後重逢二度交往，2014年起在台北市內湖區同居，去年發現陶男常無故失聯，追問才知陶已婚生子。