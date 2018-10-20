台籍小姊妹寄居澳洲 父：遭虐應是誤會

2018-10-20

〔記者邱俊福／台北報導〕由家長安排赴澳洲遊學的10歲、8歲台籍姊妹，日前被澳洲警方發現披頭散髮、獨自在公園玩耍，身邊沒有大人，且妹妹身上有明顯擦挫傷，懷疑孩子受虐，除進行安置，並通報我方了解。我國警方近日訪查家屬，女童父親表示2女是上月初請託吳姓友人帶出國遊學及照顧，妹妹身上傷痕是日前在公園拉單槓、攀岩時摔傷，以及新鞋不合腳所致，當時友人還幫忙照料傷口，至於女兒披頭散髮，是小孩子自己拿剪刀亂剪造成，並非受虐。

女童父親告訴警方，他和友人吳博士每天連絡，知道吳天天都幫孩子處理傷口，不認為會有虐童問題。他認為，由於姊妹倆英語程度還在背誦單字、片語，如果遇上外國人，就會害羞不語、不敢應對，很容易被誤會「完全不懂英文」。

女童父親是新北市一所國中的數學老師，他告訴警方，兩個女兒原本在台北市就讀國小，因智商高、具有數理天分，因此他從3年前開始，每年暑假都請託具博士學位的吳姓友人將女兒帶出國，學習數理、語言、文化和風俗民情等知識，之前已去過日本及東南亞多個國家，生活起居均由吳男照料，今年暑假也讓吳帶著女兒赴澳，預定下個月回國。

這對小姊妹日前在沒有大人陪同下，披頭散髮地在墨爾本公園內玩耍，加上妹妹的下巴、腳踝有傷，澳警懷疑有人口販運、虐童等情，聯繫我國警方。