資深OL喊新同事寶貝 挨告性騷

2018-10-20

〔記者楊國文／台北報導〕對新進男同事表現熱絡，竟挨告性騷擾！王姓男子年初退伍後到人力資源公司上班，公司內1名資深女同事十分熱情，在他上班第一天就稱呼王男「寶貝」，並招待王男吃橘子，王男感覺自己受到性騷擾，事後狀告女同事並求償10萬元。高等法院審理認為，女同事的行為與性、性別均無關，未超出一般同事互動，且用字遣詞和動作均無歧視或侮辱意味，昨判王男敗訴確定。

請吃橘子竟惹官司

王男主張，今年1月初到新北市1家人力資源公司上班，上班首日就被孫姓資深女同事當眾暱稱「寶貝」，當天中午用餐時，孫女拿橘子給他吃，他拒絕不收，孫女仍在多名同事面前表示「不管」、「給你自己處理」，堅持要他收下。王男主張孫女的行為涉及性騷擾，造成他精神創傷、痛苦，甚至罹患憂鬱症，影響到日後職場生活，向孫女提告求償精神慰撫金10萬元。

開庭時，孫女承認稱呼王男「寶貝」及贈送橘子，強調是因看到王男用餐時使用免洗筷，卻未丟掉塑膠外膜，出於照顧新進員工的善意，才會順口說出「寶貝，請把垃圾丟掉」等語。送橘子是因為當天與其他同事分享時，見王男在場，一併拿給王食用，並未勉強他吃。

男同事求償10萬敗訴

高院審理認為，王男是新進員工，孫女想提醒他別忘了丟垃圾，卻又不記得他的名字，才會在同事面前叫他「寶貝」，而分享橘子屬於同事正常互動，難認構成性騷擾；至於王男罹患憂鬱症，經查他早在2015年已確診患憂鬱症，本案與他罹病之間無因果關係。