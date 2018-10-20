醫生娘遭家暴鬧離婚 買汽油縱火燒老公

2018-10-20

〔記者邱俊福／台北報導〕醫師娘鬧離婚不成，火攻丈夫成傷！丈夫在一家大醫院服務的醫師娘，因認為丈夫長期家暴，昨天上午又與丈夫為離婚及孩子監護權歸屬問題大吵一架，下午涉嫌朝躺在床上睡覺的老公潑灑汽油並點火，導致丈夫瞬間遭到火吻，全身40%燒燙傷無法言語，目前仍在醫院救治，自己與未滿週年的兒子也受輕傷；警詢時，醫師娘表示「很後悔做出這麼衝動的行為」，詢後被依公共危險、殺人未遂罪嫌移送法辦。

為小孩監護權吵架肇禍

警方調查，這對年紀30多歲的醫師娘與林姓丈夫，去年結婚，育有1個未滿週歲的男嬰，一家3口租住台北市公寓，林男結婚時才開心寫下「邁入人生下一個階段」等字句，婚後也經常曬出一家人甜蜜合照，並在兒子照片下方留言「今年生日多了你和我們一起過，超級滿足」，看似婚姻幸福美滿，未料竟爆發如此激烈的家變。

據指出，醫師娘認為從今年以來，一直受到丈夫家暴，多次要求離婚未獲同意，雙方為此吵了好幾次，近來醫師娘至少就報案指控老公家暴6次，林男也曾報案被林女家暴1次，其中最近1次是在本月13日，當時醫師娘報警稱被丈夫毆打，警所派員上門了解，同時通報家暴中心。

警方初步調查，昨天上午醫師娘又為離婚及孩子監護權與丈夫大吵一架，下午竟氣得跑到加油站持寶特瓶購買汽油，返家後將汽油往躺在床上睡覺的丈夫潑去，並拿起打火機點火引燃，接著快步下樓跑到附近文具店向店員求助，大聲呼喊：「發生火災啦！有一個小嬰兒在裡面！」

夫與小男嬰受傷

一對正在文具店內購物的夫婦聽見呼救，二話不說立刻跟著醫師娘上樓，幫忙把嬰兒抱到文具店，當時已全身燒燙傷的林男忍痛尾隨下樓，醫師娘見狀，又抱著孩子躲進文具店內廁所，大聲哭求店員：「不要讓我老公接近我，他會家暴！」此時警方也獲報趕抵，協助將林男送台大醫院救治。

消防人員表示，人車抵達後約10分鐘撲滅火勢，僅燒損床鋪，燃燒面積約1平方公尺，除林男傷重，醫師娘自己手部也被波及造成輕微燒燙傷，小男嬰手部則有輕微擦傷，2人經治療後均無礙。

警方指出，現場扣得裝汽油的寶特瓶、打火機與加油站發票等證據，正進一步釐清案情。