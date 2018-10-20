2018-10-20

〔記者許倬勛／桃園報導〕弒母逆子梁崇銘，國中畢業後未再升學，曾因開毒趴被逮，成年後加入詐騙集團成為車手，19歲就鋃鐺入獄，出獄後重操舊業，當起詐騙集團「車手頭」，記帳本寫滿「福享人生」、「房子車子金子納三子」，妄想靠詐騙翻身。

與梁家熟識的鄰居透露，梁父擔任軍職、薪俸優渥，在家中排行老么的梁崇銘備受寵愛卻不珍惜，國中畢業後就未升學，混跡廟會、聲色場所，經常打架鬧事、認識許多不良份子。成年後搬離老家沒多久，就因加入詐騙集團被逮，警方指出，2004年梁男首次當「車手」被逮，當時他只是拿提款卡四處找ATM盜領的小車手；2010年梁男再度落網時，已是橫跨兩岸的「車手頭」，負責在桃園招募成員，當時該集團首腦何明樺藏匿中國指揮，刊登廣告收購人頭帳戶詐騙，吸金逾千萬。

梁男2013年出獄後，因學經歷不足、前科累累，找工作四處碰壁，只好回老家靠家人接濟過活。不過他不知自愛，同年與2男1女在中壢某汽車旅館內開毒趴，但因K他命屬三級毒品，除提供毒品的林姓毒販被判刑2個月，其餘僅用行政法裁罰。

梁男前晚行兇後，將家中物品丟到1樓社區中庭，警方昨重回現場，發現梁男的記帳本詳細羅列帳目並寫滿「福享人生」、「房子車子金子納三子」等自勉字句，似乎還在做著「發財夢」。