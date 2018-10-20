吸毒後斬首弒母 逆子雙刀砍到變形

2018-10-20

討錢吸毒與媽媽爭吵

〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕前晚犯下弒母斬首案的33歲兇嫌梁崇銘，19歲因詐欺案入獄，前科累累找不到工作，在家當「啃老族」，近期又染上安毒、索錢無度，前天梁男因討不到錢與媽媽爭吵，吸毒後竟持菜刀追砍媽媽10多刀，在媽媽倒地後，竟將她的頭砍下拋出屋外。

逆子怨：媽媽不愛我

梁男昨承認吸毒後行兇，還抱怨「媽媽不愛我、只愛躺在病床的哥哥」；桃園地檢署認為梁男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大、有逃亡之虞，向桃園地院聲押獲准。

長子生病 二兒子啃老

梁父是退伍軍人，與梁母育有5個孩子，梁男排行老么，一家7口原住在中壢馬祖新村，17年前搬到桃園市中壢區陸光五村國宅，梁家長子因病住療養院，梁母家中、療養院兩邊跑，大女兒因病過世，二女兒、三女兒已出嫁。

兄弟皆靠老媽媽維持

梁母依靠亡夫的半俸維持家計，每月生活費、大兒子療養院費用已讓她捉襟見肘，梁男長期失業又酗酒、染安毒，不時向她要錢，梁母受不了幾度斥責兒子需索無度，前天中午母子又為此大吵，不料竟引發殺機。

媽媽雙手滿是抵抗痕

警方在屋內外找到4把刀具，客廳有2把沾滿血跡的菜刀，1把刀刃嚴重變形，另在臥室找到1把無血跡的西瓜刀，開山刀則被梁男丟到1樓社區中庭；由於臥室內有大量血跡，檢警研判梁母在此遇害，檢方昨會同法醫相驗，梁母身軀血肉模糊，身上有數十刀傷痕且刀刀見骨，多集中在頸部與雙手，不排除雙手傷勢是她激烈抵抗所致，頭顱從12樓墜地已破裂變形，無法分辨先前是否遭外力攻擊，將解剖釐清。

梁男經強制送醫檢驗，有安毒反應，警方漏夜訊問梁男，起初他疑毒癮未退，仍時而激動、時而沉默，並不時抱怨媽媽，到了昨天早上才恢復冷靜，吃完早餐後面對員警詢問：「知不知道吸毒後殺了媽媽？」他點頭承認，但不願說明割頭動機及犯案細節。

梁的姊姊告訴警方，媽媽與弟弟相處正常，她通常關心媽媽，不常與弟弟聯絡，不知弟弟有酗酒或吸毒習慣。鄰居說，排行老么的梁男從小備受父母疼愛，闖禍都由家人出面解決，但也曾聽聞梁母抱怨過幾次。