單身藏33公斤黃金遺產 5兄姊爭產撕破臉

2018-10-20

111條塊市價4千多萬

〔記者黃建華／高雄報導〕媽媽與同住的小女兒先後離世，其他兄弟姊妹發覺亡故妹妹的保管箱內，竟存放價值4千多萬元的黃金條塊，進而上演一場「黃金爭奪戰」！

母生前託給未婚么女

屏東市李婦3年前過世後，留下33公斤、市值約4千多萬元的黃金給和她同住的未婚么女，么女將黃金放在自己名下的銀行保管箱，未料么女也於2年前過世，其他5個兄弟姊妹得知有這麼多的黃金遺產，為此吵翻天，二哥鄭男主張其中500兩黃金是他早年給錢讓母親購買保管，應歸他所有，其餘手足堅持應該均分。不過鄭男無法提出當年如何有財力買黃金，屏東地院、高雄高分院都判他敗訴。

二哥稱500兩是他的

高雄高分院判決指出，50歲鄭男以4名兄姊為被告提民事所有權確認官司，指稱他1996年到2003年間將部分薪資交給母親，委託代購黃金，媽媽生前也有以自己金錢購買黃金習慣達40年。鄭稱，他與母親2004年間清點2人各自持有的黃金數量，當時么妹也在場，母親將自己的黃金條數記在當天日曆紙上，他有500兩黃金放在媽媽那裡，且他持有該批黃金保證書，但母親過世後，么妹瞞著兄姊找外甥女到銀行開立保管箱，將黃金放入，隔年么妹過世，他才知黃金的下落。

鄭說，當時協同國稅局前往開箱清點，他的500兩黃金已變成480兩（96條、每條5兩重，共18公斤，價值約2200多萬元），另外還有15條1公斤重的黃金，他主張以自己持有的黃金保證書，確認480兩黃金屬於他一人所有。

拿出黃金保證書告官

但鄭的其他4名兄弟姊妹不同意，認為全部黃金存在妹妹保管箱內，依法是妹妹個人所有，么妹未婚沒有子女，過世後，黃金應由兄姊平分繼承。

若定讞 遺產須均分

屏東地院一審勘驗鄭提出母親手寫日曆紙，認為記載黃金數與保管箱內總數不吻合，難以證明該手寫日曆紙與本案黃金的關聯，鄭也無法舉證自己當年有足夠資力購買這些黃金，單純持有保證書不能證明他就是黃金所有權人，判他敗訴。

鄭男上訴二審，高雄高分院合議庭質疑，鄭直到么妹過世後才提告，有違常理，依此駁回上訴，判鄭敗訴，還可上訴。