人彘分屍案再逮1嫌 美籍好爸爸幫買汽油被捕

2018-10-19

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕新北永和「人彘」分屍案，檢警繼逮捕外籍主嫌孫武生（綽號OZ）、Bent，以及協助買刀的我國籍大學生吳宣後，昨再帶回45歲美籍男子Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生），他涉嫌購買焚燒主嫌血衣的汽油，Hobbie昨早在睡夢中落網，供稱：「OZ跟我說機車沒油，我只是幫他買油送過去，不清楚用途。」

Hobbie說，8月21日下午接到OZ約他去河岸放煙火的電話，從事英文補教業的他，下課後從補習班騎機車前往，途中接到OZ電話說機車沒油，請他幫忙買油帶過來，於是先去買2公升汽油。Hobbie供稱，當晚9時到中正橋水門與Bent、OZ碰面，在現場燃放幾枚煙火，把油交給OZ後，晚間11時初離開，未目擊凶案。

警方比對監視器，認為Hobbie未與死者見面，死者遇害時間推測在22日凌晨零時左右，Hobbie直接參與殺人分屍的機率不高，但他偵訊時態度反覆，且購油發票不見，仍有疑情待釐清。

全案是由主嫌之一Bent，供出另有人協助買汽油，讓他們焚燒血衣，Bent說不認識對方，只知道對方肩膀上有老鷹刺青，警方循此查到Hobbie。

警方調查，Hobbie來台8年，從事英文補教業時薪500元。多年前娶了台籍看護為妻，將妻子與前夫生的女兒視如己出，夫妻6年前生下兒子，臉書常PO妻子、兒女的照片；他住家的大樓主委說，Hobbie一家搬來2年多，平日神情嚴肅，很少與鄰居打招呼，但見到鄰家小孩會跟他們玩一下，很喜歡小孩。