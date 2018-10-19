亂棒打死女友扒光 惡男登她臉書裝活著

2018-10-19

南化白骨案 狠男殺人罪起訴

〔記者王捷／台南報導〕台南市南化區今年8月間驚傳白骨案，檢警追出死者是柬埔寨籍女子王米稼，2年前遭男友陳文釧亂棍敲死，循線將陳逮捕。陳男起初辯稱只有打王女，未殺人，但台南地檢署昨公布關鍵事證，指陳男行凶後拿走王女的手機並登入臉書上傳王女照片，製造王女仍活著的假象，依此認定陳男涉嫌重大，依殺人、遺棄屍體罪起訴；台南地院為保全證據，裁定延押陳男。

檢方指出，58歲陳男在偵查階段矢口否認殺人，供稱2年前在車上與王女起口角，為讓王女丟臉，才會扒光王女的衣服，對王女一陣痛揍，後來他見王女躲進叢林，就逕自離開，並不曉得王女已經死亡。

不過，檢方根據法醫驗屍報告，確認王女顱骨曾遭鈍器攻擊骨折，有生前顱內出血特徵，研判死因為他殺；南檢檢察官施胤弘指揮警方調查後發現，陳男行凶後還拿走王女的手機，冒充王女登入臉書PO出自拍照，企圖營造王女還活著的假象，且為了脫罪，陳還特別向王女的朋友裝無辜，聲稱王女被他打後不知去向，「我看到她在臉書發動態，卻一直找不到她在哪…」。

檢方依據這些事證，認定陳男若只有打傷王女，根本不必刻意假造王女仍存活的跡象，因此仍依殺人、遺棄屍體罪將陳男起訴。

據悉，檢警之所以能在發現白骨後立刻追出死者身分，進而掌握犯嫌，主要歸功於玉井分局巡佐黃金樑，當時黃馬上聯想到彰化警方2年前曾南下打聽王米稼失蹤案，往此方向調查後，果然確認白骨DNA與王女相符。