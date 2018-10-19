歌仔戲團男武生 國外公演性侵幼齒女團員

2018-10-19

少女說不要 仍硬上

〔記者溫于德／台北報導〕國內某歌仔戲團林姓男武生，去年前往新加坡公演時，自認與劇團內一名少女團員互有好感，竟在洗澡時假意借用沐浴乳，強闖對方淋浴間性侵得逞；林男承認當時聽見對方說「不要」，卻仍硬上，士林地檢署依強制性交罪將林男起訴。

林男目前是大學生，在劇團內專攻張飛、關公、青面虎等淨角（俗稱花臉）角色，多次隨劇團巡迴各地演出。

返國家人陪同報警

檢方調查，林男去年隨劇團赴新加坡演出，某天他與團內少女在相鄰的淋浴間洗澡，自認雙方互有好感，竟藉口「借用沐浴乳」，趁少女開門之際強行闖入性侵，少女隔日凌晨傳LINE向友人哭訴：「我一直跟他說不要！」同時告知父親遭人性侵，返台後在家人陪同下報警。

男大生面臨10年重刑

檢方調查，林男偵訊時承認案發時一度被少女推開，也聽見對方喊「不要」，加上有少女與友人的LINE對話紀錄及少女父親證詞，足認林男確有性侵惡行。

律師廖芳萱指出，依據我國刑法第7條規定，在境外犯最輕本刑3年以上案件者，除非當地法律不罰，否則台灣法院均具有管轄權。本案中林男涉犯的是強制性交罪，為3年以上、10年以下之罪，且在新加坡也是重罪，因此雖然是在國外犯案，仍難逃我國法律追訴。