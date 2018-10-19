弒母案／滾動的頭顱破裂 社區住戶驚嚇難眠

2018-10-19

〔記者鄭淑婷、許倬勛、周敏鴻、王冠仁、黃欣柏／綜合報導〕梁母慘遭兒子梁崇銘殺害斷頭，有社區居民昨深夜在臉書PO文「我家樓下中庭發生駭人聽聞的命案，我想我今晚睡不著了」，透露著驚恐與不安；此外，還有鄰居當場目睹頭顱墜地後正在地上滾動且破裂的驚駭畫面，嚇得不敢相信眼前的可怕場景。

鄰指逆子有酗酒習慣

鄰居透露，梁家母子平常很少同時進出，但曾看過警方到梁家查訪，加上梁男有酗酒等習慣，酒後偶爾會對住戶大小聲，鄰居大多對他敬而遠之；警方調查，梁男雖有詐欺、恐嚇前科，但家中經濟小康，警方初查梁男沒有精神病史，也不是警方列管的治安顧慮人口，除了飲酒，未聞其他特殊傾向，不過因凶嫌情緒不穩，警方仍於第一時間將凶嫌戒護就醫。

精神狀況不穩強制送醫

警方指出，包括「小燈泡」案在內，近年國內多起駭人聽聞的砍頭凶殺案，嫌犯都有精神不穩定情形，而這類犯罪事前大多有「徵兆」，若親友能夠及時發現，就有機會防患於未然。

警方指出，類似的斷頭案比如嘉義1名患有精神疾病的賴姓男子，今年3月間情緒不穩，突持水果刀跑進浴室砍殺正在拖地的親姊姊，最後一邊喊著「妳是鬼，我要殺了妳」，一邊將姊姊頭顱砍下；去年5月高雄市1名林姓男子，也因長年照顧罹病的妹妹，身心不堪負荷之下，持菜刀砍下妹妹頭顱。

資深刑警指出，犯下這類案件的嫌犯，若非本身需要人照顧，就是因照顧他人而身心俱疲，犯案前往往會有喃喃自語、神情恍惚及失眠焦慮情形，甚至有輕微精神分裂現象，若親友平時能多留意其神情、對話，甚至是社群網站、通訊軟體上的發言，或許就能及時向醫療或社福機構求援，防止悲劇發生。