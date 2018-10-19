新娘控夫家驅鬼暴打 結婚1天閃離滿身傷

2018-10-19

女方家屬氣得爆料報警

〔記者邱芷柔、蔡宗勳／綜合報導〕屏東縣內埔鄉33歲王姓女子，本月12日跟34歲江姓男友北上嘉義登記結婚，不料隔天就又辦理離婚，且16日被江男送回屏東時鼻青臉腫、神智恍惚，讓王女家屬氣得上網爆料江家囚禁、虐待王女，同時報警處理；江男養父昨代養子出面否認指控，表示王女是自己下樓梯時摔傷，也強調若對方堅持提告，就交由司法處理，該由養子負責的一定負責到底，絕不推諉。

據悉，在屏東農科園區藥廠上班的王女，12日向公司請假，與住在嘉義民雄的江姓未婚夫北上，從此與家人失聯，直到16日下午被江男載回家，頭部、臉部已有多處浮腫瘀傷，且神智恍惚，讓家屬氣得直問：「好好的人怎麼變這樣？」

王女神智恍惚指遭囚虐

昨王女神智仍不清楚，斷斷續續描述江男在嘉義某監獄擔任約僱人員，2人在高職時是學長、學妹關係，1年多前才開始交往。12日她和江男北上嘉義，因她身體不太舒服，江男、大嫂（江男姊姊）及C女（江男同事的妻子）認為她身上有小鬼，所以一行人就帶她到宮廟拜拜，過程中大嫂和C女有用雙手打她的臉、頭與胸部，說要幫她驅鬼，還叮囑她不能與家人聯繫，不然家人也會有危險。

王女說，她接連幾天都喝符水、用符水洗澡，15日在神明指示下，與江男去辦理結婚登記，結婚當晚大嫂、C女仍持續打她，說要幫她靜心，後來兩女突然又懷疑她下符挑撥家人感情，她回答「沒有」仍被兩女痛打，而站在旁邊的江男雖沒打罵她，但隔天就在神明指示下帶她去辦離婚，隨後把她載回屏東。

王家親友不滿王女滿身是傷回家，除了鬧上派出所，也將此事PO網， 昨晨2點多有幾名網友憤而跑到江家經營的麵店外，在帆布上噴字及撒冥紙；王女妹妹強調，姊姊原本十分正常且開朗，家裡雖也有主持宮廟，但姊姊過去從未提及畫符、驅小鬼等事，懷疑男方假借神明名義暴打姊姊。

江男養父昨出面回應，表示家裡雖有供奉家神，但沒有符水，也不知王女所指的2名女子是誰，因王女想要掌管經濟大權，還要求將房子登記在她名下，才會跟養子協議離婚，其傷勢也是她自己下樓梯跌倒所致，至於遭網友噴漆、撒冥紙，他不會怪罪網友，但呼籲網友要理智。

男方稱王女自己跌倒

內埔警方表示，因江男送王女回家時，曾被王女家屬拿竹掃把追打，目前江已提告傷害，女方也反控家暴，因兩造說法有出入，全案仍待釐清。