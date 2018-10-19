愛犬遭潑漆小黑變小花 狗主氣到持剪殺人

2018-10-19

被害周男不滿2犬攻擊

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市55歲周姓工人，不滿57歲男子程坤景餵養的2條黑狗曾朝他狂吠、攻擊，前晚帶著1桶白色油漆，趁程男到三重龍門公園蹓狗時上前朝人、狗潑漆報復，程男嚥不下這口氣，昨凌晨帶著愛犬到附近龍門停車場埋伏，見周男現身掏出預藏剪刀猛捅周男多下，造成周男手臂、頸部重創，送醫不治，警方逮捕程男送辦。

警方調查，周、程兩男平時都以打零工為生，居無定所，以新北市三重各處公園為家，程男經常餵養「小美」、「大樂」這對黑色米克斯犬母子，兩犬認定他是主人，常跟著他。

2犬常跟程男 認定是主人

因周男先前曾遭兩犬狂吠、攻擊，懷恨在心，前天深夜在龍門公園遇到蹓狗的程男，拿出先前預備的1桶白色油漆朝2隻黑狗和程男潑灑後跑走，2隻黑狗被他潑成了小花狗，警方獲報趕抵，程男說不報案，員警抄留資料後離去。

程男隨後顧不得自己身上的白漆，蹲在路邊以松香水替愛犬清洗，洗了老半天洗不乾淨，憤而帶著「大樂」到周男常出沒的龍門停車場埋伏，周男現身時看到程，上前作勢打人，程男情緒失控，掏出預藏裁縫剪刀朝周狂捅，周因抵禦手部中刀，轉身逃命，但被追上又被捅了右後頸數下，程男行兇後逃逸。

周男倒地 路過護理師助止血

頸部血流如注的周男拖著身軀離開，稍後體力不支倒在路邊，一名陳姓護理師路過發現，報案後緊急幫周男止血，但因傷重，送醫仍不治。

程男在公園大睡被抓

警方調閱監視器鎖定程男涉案，在三重六合公園逮捕正在呼呼大睡的程男，身旁還放著松香水及維士比，2隻飽受驚嚇的狗兒害怕地窩在一旁。警詢時程男神色緊張，一度嚇得「剉屎」，員警端上熱茶關心問：「你是不是被欺負？」程男這才卸下心防承認犯行。