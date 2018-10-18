桃警擊斃通緝犯 市府國賠150萬定讞

2018-10-18

〔記者張文川、周敏鴻／綜合報導〕桃園市警局楊梅分局永安派出所警員葉驥，2014年追緝通緝犯羅文昌時，開槍擊斃羅男，葉員先前已被依業務過失致死罪判刑6月定讞，羅的妻小向桃園市政府訴請國家賠償250萬元，桃園地院今年一月認定警方有35%的過失責任，判桃市府應賠87萬5000元；高院二審昨加碼認定警方應負6成過失責任，改判桃市府應賠150萬元，全案定讞。

2014年2月16日下午3點多，葉驥接獲通報到新屋區一處資源回收場追捕羅男，發現他上車後即趨前盤查，羅男卻踩油門倒車想逃，葉驥要求羅男停車未果，持槍朝車內連開3槍，羅男大腿中彈，負傷逃逸，失血過多死亡。

刑事方面，法官勘驗監視器畫面，認定當時葉驥站在車門旁，並沒有被衝撞的疑慮，卻對羅男連開3槍，依業務過失致死罪判處6月徒刑、可易科罰金18萬元確定。

死者家屬訴請國賠，求償250萬元，高院二審昨認定，羅男拒捕倒車，致使葉驥誤認將危及生命而開槍，應自負4成過失責任；警方與桃園市政府則是應負6成的賠償責任，因為當時葉驥顯已逾越逮捕羅男的必要程度，違反警械使用條例第6條，導致羅男死亡的結果，過失責任大於死者。

桃園市警局對此「表示尊重」而賠償金將全數由市府負擔，且市府為了肯定葉驥除暴安良的盡職表現，不會向他求償。