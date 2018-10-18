正妹自殺火化 舊愛持槍找新歡算帳

2018-10-18

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕相貌亮麗的嘉義縣23歲何姓女子，日前自殺身亡，昨由家人在位於水上鄉的嘉義市立殯儀館舉辦告別式，不料何女的23歲林姓前男友懷疑她自殺原因與其現任丁姓男友有關，竟糾眾持槍、棍棒及刀械等，在火化場旁堵人，雙方發生衝突，林某等人疑似持槍對空開8槍，丁某和張姓友人在衝突中受刀傷送醫，林某等人隨即逃逸，警方追緝中。

警方調查，何女是嘉縣新港鄉人，在外地工作多年，認識不少北部傳播妹，且疑為林姓幫派份子的前女友，最近則與雲林縣27歲丁姓男子交往；10月12日，何女原本告訴家人要到台北工作，還返家拿衣物，次日卻獨自到雲林縣某汽車旅館進房上吊自殺，現場未留遺書，也無打鬥跡象。

家人昨早為何女舉辦告別式，8點多時，棺木送進火化場等候火化，丁某等人走出火化場，林某等人在旁堵人，認為丁某沒有好好照顧何女，嗆聲後，兩方人馬一陣亂鬥，槍聲四起，丁、張都受刀傷，林某等人隨即開車逃離。

丁、張自行就醫，丁某左手骨折，右小腿刀傷，張某右手腕刀傷見骨；警方在殯儀館勘查發現5枚彈殼及3個未擊發子彈，研判共開8槍，正追查犯嫌行蹤。

家人說，何女個性外向獨立，體育、國樂都拿手，高中畢業就到外地工作，聽說有做網拍，平常很少見面，但對家人很好，會寄錢回家，家人不認識其前、現任男友，也沒想到她的前男友會來鬧事，只希望別再有風波。

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