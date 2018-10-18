資策會執行長爆牽手情 與美女處長雙辭

2018-10-18

于孝斌 半年前外遇離婚

〔記者陳炳宏／台北報導〕資策會執行長于孝斌半年多前遭前妻踢爆外遇導致離婚，本月5日，他被週刊直擊，在北市東區當街與資策會國際處美魔女處長謝京蓓牽手逛街、親密約會2小時，週刊並指出已婚且育有一子的謝京蓓，主動親吻于孝斌，被疑為不倫戀，昨日事件爆發後，2人雙雙向資策會請辭。

資策會︰于孝斌電話請辭

資策會昨早上10點就發布聲明指出，于孝斌在日本出差，昨早上9點就以個人因素向董事長李世光電話請辭，後續業務將由副執行長蕭博仁暫代；事件女主角謝京蓓也在臉書表明，昨中午已辭去資策會國際處處長獲准，不過謝京蓓也在臉書表明，其實與前夫已經分居、而且月初就簽字離婚了。

謝京蓓︰月初就簽字離婚

謝京蓓表示，「牽手就被定義不倫戀。但算了，本來改革資策會就難，不過自己是效力組織的，我接受組織決定。」

資策會執行長于孝斌去年11月上任，因為力行改革，砍掉不少包括董事會的肥貓，績效雖受肯定，卻也惹來不少爭議，半年前被壹週刊爆出與老婆的已婚閨密過從甚密，加上昨天鏡週刊直擊爆料，疑似與部屬不倫。

週刊指出，當天是謝的40歲生日，2人到平價熱炒餐廳共進晚餐後在街道漫步，不時摟腰、十指緊扣，等紅燈時謝還熱情親吻于的臉頰，親密的舉動，像是熱戀的情侶。

謝京蓓生日當天一早也在臉書貼出身體年齡檢測結果照片發文：「今天正式奔四，但開心的是身體回30歲。祝我心靈及智慧增長之時，外表和健康永遠停留在最佳的那刻。」謝京蓓昨天除了在臉書公開辭職聲明外，也感謝「前夫第一時間就主動發表了聲明，告訴大家我們的離婚協議始末。」她也感謝大家的關心，她會努力整理好心情，再次站起來。