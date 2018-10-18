40年恩愛…嬤榔頭搥爆病夫頭

2018-10-18

〔記者鄭景議、王冠仁／台北報導〕人倫悲劇！74歲老婦陳幸華長期照顧有糖尿病、高血壓的同齡丈夫吳勝敏，昨天中午她煮午餐煮到一半，腦中突然浮現「這樣照顧下去不是辦法」的念頭，竟持家中榔頭猛力敲打丈夫頭部15下，將丈夫活活敲死，犯案後再用大樓對講機告訴保全：「我殺了家人，請幫我報案……。」警方獲報到場將她逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押。

夫躺床上抵抗 仍狠敲15下

據了解，死者吳勝敏原本從事雨衣經銷，與妻子陳幸華結縭40餘年，育有一對兒女，退休後他與妻子、女兒同住在士林區基河路國宅，兒子結婚後搬到內湖居住。近年吳翁陸續罹患高血壓、糖尿病等疾病，且要定期洗腎，平時由妻子與女兒合力照顧，兒子則經常帶著孫子回家看爸媽。

警方調查，陳婦昨天中午在家煮飯，過程中突然拿起放在廚房的榔頭，走進房間就往躺在床上的吳翁頭上敲，吳翁見妻子突然持榔頭攻擊，驚慌下奮力抵抗，在妻子臉上抓出不少血痕，但陳婦仍奮力敲打整整15下，將榔頭敲到頭、柄分離才停手，見丈夫已無氣息，隨即請保全代為報警。

「我殺了家人」要保全報案

警方到場時，只見陳婦坐在客廳，雙眼無神，口中不斷重複著：「我照顧不下去了，我照顧不下去了…。」檢警事後檢視遺體，發現吳翁頭頂、臉部被敲出好幾個洞，其中2處深可見骨。

嘴裡直唸：照顧不下去了

吳家女兒接獲通知趕抵警局時，忍不住痛哭失聲，她透露父母平時相處正常，很少惡言相向，有時父親會抱怨母親煮飯煮得太清淡，但也只是一般拌嘴，雖然這幾週有發現母親心情不太好，以為只是一般情緒波動，不以為意，沒想到竟然發生如此悲劇；死者兒子告訴警方，一直以來父母感情不錯，也很疼孫子，如今發生慘案，心裡很難受。