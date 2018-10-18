網愛不過癮 3少女搞群交「轉大人」

2018-10-18

〔記者吳仁捷／新北報導〕國二女學生小艾數月前上網結識外送員阿成，雙方協議一起「轉大人」，事後小艾找來姊妹淘小貞、小潔，阿成也找來男友人阿新（均化名），共5名男女齊赴旅館大開性愛趴，但狂歡到一半被警方臨檢查獲。警方查出，在場3名少女均未滿14歲，訊後依違反「兒童及少年福利與權益保護法」及妨害性自主罪嫌將2男移送法辦。

網友初見面 馬上約大戰

警方調查，21歲阿成8月初上網結識小艾，多次聊天後漸生情愫，後來2人認為隔空網愛不夠過癮，認識才1週就提議見面嘿咻，且為免「單挑」太過無聊，2人還分頭找來19歲男子阿新與小貞、小潔2名女學生到場同歡。

今年8月8日深夜，5人相約到新北市板橋區大觀路三段一間旅館開房，進房後2男先請3名少女抽菸放鬆，眾人吞雲吐霧一番後，阿成再打開A片頻道「助性」，並與小艾擁吻起來，阿新見狀也立刻抱起坐在身旁的小貞、小潔狂吻，5名男女分成2組展開激戰。

警正巧臨檢 少女嚇尖叫

隔天凌晨，警方正巧進入旅館臨檢，敲門時只聽聞少女們不停尖叫，房內一陣騷動，最後阿成裸著上身開門，警方入內搜出大量保險套與1盒香菸，但未發現毒品，當場將5人帶回派出所。

男稱真愛 女方家長追打

警訊時，2男均辯稱不知3名少女未滿14歲，以為3女都是高中生，但因小艾表示曾告訴阿成自己還在讀國二，阿成百口莫辯，只好又改口稱他與小艾是「真愛」，趕到警所的小艾家長聞言氣炸，一度追打阿成。

警方說，在場5人均未驗出毒品反應，但成年男子利用少女懵懂無知，灌輸偏差觀念，恐對少女心理造成偏差影響，除將2男送辦，也會請社工加強對少女心理輔導。