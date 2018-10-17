殯葬處研判 阿嬤打算「浪漫」同死

2018-10-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對阿嬤始終不願讓老伴入土為安，甚至揚言「丈夫遷屍日就是我的收屍日」，殯葬管理處長謝汀嵩昨透露，阿嬤用來存屍的冰櫃、靈堂皆直接買斷，似乎早打定主意要「伴屍」至死，市府對此已跨局處進行沙盤推演，一旦阿嬤未依約在11月12日前讓阿公下葬，隔天就一定會強制執行，將阿公安葬於燕巢深水公墓。

冰櫃、靈堂皆買斷

謝汀嵩指出，阿公與阿嬤結褵40年，沒有留下子嗣，今年9月12日曾與里長一起探視阿嬤，會勘臨時冰櫃與遺體情況，最後決定寬限2個月，讓阿嬤可自尋福地安葬丈夫，後來見阿嬤沒有動作，他決定幫忙協調福地，同月16日到阿公靈前擲得允筊，獲阿公同意遷葬燕巢深水公墓，但阿嬤卻反悔不願配合，令他不解。

謝汀嵩說，過去里長陪阿嬤覓福地，跑遍台灣各地，阿嬤也是出爾反爾，他覺得奇怪，一查才知道阿嬤竟然是以8萬5千元買斷臨時冰櫃，甚至連靈堂也是直接買下，因此他研判阿嬤打從一開始就決定要伴亡夫到臨終，打算浪漫共死在自家透天厝裡。

謝汀嵩表示，市府已啟動跨局處會議，若阿嬤到11月12日仍未依約將阿公下葬，隔天一定強制執行。另外，因為先前已擲筊決定下葬燕巢深水公墓，一定會尊重阿公不火化的遺願，考量兩老感情要好，他還特地找了雙墓福地，近日會持續與阿嬤溝通，盼能圓滿讓伴屍案落幕。