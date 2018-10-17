伴屍案遺體恐爆裂 疾管處下最後通牒

2018-10-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市八旬婦伴夫屍不葬一案，至今已僵持9個多月，市府疾管處和民政局昨會同警方進入喪宅檢視遺體和消毒，赫見冷凍棺木周圍都是老鼠屎，且遺體皮膚已轉黑，臉部與器官也有凹陷、脫落及腐壞情形，市府人員擔心衍生公共衛生問題，昨下最後通牒，要求阿嬤須在11月12日前將丈夫遺體下葬，否則將接手強制執行。

11/12前未下葬 將強制執行

疾管處長潘炤穎昨率工作人員著防護衣進入消毒，並從透明冰櫃外檢視遺體與冰存環境。他說，冰櫃棺木內部結霜，溫度研判約0度至負4度，保存條件不理想，易有細菌孳生，加上有老鼠出沒，遺體也有皮膚轉黑、脫落腐壞等情形，若繼續存放下去，擔心會有病菌傳染等公共衛生問題，對近距離接觸遺體的阿嬤更有極高風險。

市府人員到場時，坐在輪椅上的阿嬤表情緊張，不時探頭提醒社工和疾管處人員「不要動到我頭家」，殯葬管理處長謝汀嵩安撫她：「不會動到（遺體），妳相信我們！」但也無奈表示，該冷凍棺木溫度未達殯儀館規定的負10至負15度，僅能做暫時性冰存，但阿嬤卻從今年1月31日拖到現在還沒將丈夫下葬，因擔心遺體有爆裂危險，經與衛生局疾管處研議，請阿嬤在11月12日前讓老伴入土為安，若阿嬤仍死守靈堂，將在11月13日強行遷運冰櫃，還給社區一個衛生的環境。

疾管處指出，遺體不適合長久保存，若有保存需求，也必須在負20至30度以下溫度保存，絕非這種活動式冰櫃可以應付得來。衛生局後續將對喪宅現有環境進行必要處置，並定時測量阿嬤的體溫；疾管處處長潘炤穎研估，遺體應能再冰存3週，但考量公共衛生，還是希望能儘速淨空。