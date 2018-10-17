又是酒駕！第四代才接手 百年碗粿攤遭撞毀

2018-10-17

〔記者王捷／台南報導〕台南知名碗粿老店「阿全碗粿」，昨清晨4時許遭酒駕的陳姓男子開車撞進店內，雖當時店內沒人，未釀傷亡，但傳承4代、歷時百年的碗粿老店一夕被撞毀，如今只能蹲在騎樓做生意，讓阿全碗粿老闆曾朝欽十分感嘆。曾朝欽說，父親上個月剛過世，他才完全接手，這家店是父親留給他的無價回憶，不料竟一夕間被酒駕者摧毀，對此他感到非常心痛，也希望政府正視酒駕問題，能夠再加重罰責。

昨日清晨4時許，43歲男子陳祥貴與友人喝酒狂歡後，酒駕行經台南市中西區忠義路、府前路口，與另輛由江姓男子駕駛的轎車發生擦撞，兩車隨即一起衝向旁邊的阿全碗粿，不但撞毀店外鐵捲門，也把店內物品撞得四散，警方到場對陳男實施酒測，發現酒測值高達0.48毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

父上月剛走 心痛回憶被毀

案發後曾朝欽趕回店內，得知是酒駕肇事，他無奈表示這家店是父親留下的珍貴資產，也是父子間無價的回憶，尤其父親月前才過世，如今店竟在他手上被人撞毀，想到就很心痛。

曾朝欽說，受日本教育的父親話少、嚴厲，直到他成年，父親跟他說最多的，還是碗粿的事情。以前父親總是凌晨3點起床磨米漿做碗粿，早上6、7點就挑著擔沿路叫賣，30年前客源穩定後，才開始在友愛市場租攤賣碗粿，他也從小幫忙顧攤，攤子充滿了他的童年回憶，10年前他接下擔子後，父親還不放心，總是在旁盯著他做，現在他工作時，眼前都還經常浮現父親的身影。

曾朝欽也透露，自己曾很不懂事，差點讓百年碗粿斷送在他手上，當年他年輕、愛玩，跟父親起爭執，一氣之下跑去當了10年志願役，退伍後也不回家接手事業，而是去外面公司行號工作，直到有天看到當時已年屆六旬的父親，在菜市場打烊後仍然挑著擔子沿路叫賣，才驚覺父親真的老了，決定回家接下父親的碗粿攤。