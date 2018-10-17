失蹤妹託夢哭：好冷 尋獲僅剩下半身

2018-10-17

〔記者王宣晴／新北報導〕51歲李婦疑久病厭世，今年5月離家失蹤，李婦的兄長報案協尋後，常夢到妹妹泣訴：「我好冷！」懷疑妹妹遭遇不測。4個月後李婦被發現，陳屍新北市五股成蘆橋下，不過，已成為僅剩下半身的浮屍，檢警相驗遺體後排除他殺。

警方調查，李婦與兄長同住在新北市三重，卻因病痛纏身，常透露輕生念頭，今年5月17日離家後失蹤，兄長遍尋不著妹妹報案協尋。

上個月9日上午11時許，民眾運動經過五股成蘆橋下水門，驚見防洪閘門處有1雙腿，嚇得趕緊報案。

警消將浮屍打撈上岸，發現遺體僅剩下半身，由於遺體嚴重腐爛蠟化，還有藤壺纏繞，且腰部斷裂處成撕裂狀，非平整切割傷，研判不是遭分屍，警方也公布遺體穿著藍色褲子及紅色運動鞋，協尋家屬。

李婦兄長看見新聞報導，認出妹妹的運動鞋，當晚6時許前往警局指認，向警方表示妹妹失蹤後，常夢到妹妹向他泣訴「很冷」，懷疑該具浮屍是妹妹，警方採集DNA比對身分。本月初，DNA比對結果出爐，確認死者為李婦，因未尋獲上半身，檢警相驗僅剩下半身的遺體，發現並無外傷，初步排除他殺，家屬對死因無意見。

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