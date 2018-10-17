隨母再嫁遭虐 6歲男童骨折頭重創病危

2018-10-17

〔記者陳昀、鄭淑婷／桃園報導〕體重不到14公斤、骨瘦如豺的6歲吳姓男童，月初重傷昏迷送醫，醫護人員發現他頭部重創、四肢骨折、腳踝變形，研判遭施虐通報警方，警方懷疑遭吳姓母親與彭姓繼父虐打，2人矢口否認，卻無法交代傷勢緣由，吳童昏迷指數3，醫院昨發出病危通知，吳女一度簽下放棄急救同意書，後來又反悔。警方將吳女、彭男依家暴重傷害罪、違反兒童及少年福利與權益保障法函送；桃園地檢署指出，會儘速傳訊男童生母及繼父釐清案情。

吳女與前夫育有6名子女，離婚後老五及老六2子由吳女扶養，老六從母姓，後來吳女再嫁，與彭男又生了一個小孩。

警方調查，疑遭虐打昏迷的吳童雖已6歲，體重卻不到14公斤（同齡平均約19公斤）、瘦骨嶙峋，吳童全身都是疑遭虐打的新舊傷痕，送醫時四肢骨折、腳踝變形，頭部更受重創，讓醫護人員看了心疼不已，警方完成吳女、彭男筆錄後，因2人非現行犯函送檢方偵辦。

據了解，吳女、彭男把2人所生的小孩當成寶貝疼愛，唯獨6歲的吳姓男童被虐打，雖然偵訊時2人都否認施暴，僅坦承因小孩哭鬧、不乖曾出手教訓，但「沒有打得那麼嚴重」，卻無法交代吳童傷勢來由。

醫院表示，吳童送醫至今都在加護病房觀察，目前昏迷指數仍為3。本月初生父發現吳童疑被虐打後，已緊急將哥哥帶走，桃園市社會局也立刻介入處理。

彭男臉書上傳不少與吳女出遊合照，也常放2人孩子的照片，還寫著「有子萬事足」、「兒子愛撒嬌」，吳女也回應「兒子搶老公」等語，對照吳童的遭遇，令人唏噓。