攔截毒郵包 赫見大麻軟糖

2018-10-17

警扮送貨員逮人

〔記者歐素美／台中報導〕曾留學加拿大的男子林孟良與林維屹，以國際郵包走私大麻軟糖及大麻電子菸來台，毒郵包早一步被台北關攔到，警方假冒送貨員，至林維屹台中住處將他逮捕，同夥林孟良隨後也落網。這是國內首度查獲含大麻成分的軟糖及大麻油電子菸霧化器濾嘴。

2人還以爆米花名義，以國際快遞走私號稱「貴族毒品」的13公斤大麻花來台，黑市價達4000多萬元，警方將清查2嫌販毒網絡擴大偵辦。

警方表示，今年9月，36歲林維屹向加拿大訂購大麻軟糖2包及大麻油電子菸霧化器濾嘴2支，透過國際快遞來台，被財政部關務署台北關查獲，警方按兵不動，10月9日假冒送貨員至台中霧峰林維屹住處，待他簽收時逮人，並在住處另起出裝上大麻油霧化器濾嘴的電子菸1支及大麻軟糖2包。

同夥41歲林孟良10月11日在台南機場被逮，他落網後坦承，與林維屹以爆米花名義，自加拿大以國際快遞走私大麻花至台灣，再改換包裝販售，被查獲的郵包是嘗試引進大麻軟糖及大麻油電子菸霧化器濾嘴，測試市場接受度，要求貨主直接將毒品快遞到飯店取貨，以逃避追緝。

警方12日至林維屹住處及南投某飯店各截獲2箱國際快遞，起出以爆米花包裝分袋的大麻花24包，共13公斤176公克。

警方指出，查獲的大麻花是以大麻植栽頂端的嫩葉和花子製成，所含的THC（四氫大麻酚）濃度較大麻葉含量高出4倍以上，號稱「貴族毒品」，每公斤黑市價格300萬元以上。

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