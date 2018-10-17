逆子罰病父蹲馬步 狠持鐵鎚活活打死

2018-10-17

〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕新北市無業的41歲男子黃偉哲，涉嫌以蹲馬步等方式，凌虐腦部受過傷，行動遲緩、言語不清的68歲父親，14日2人起口角，黃嫌竟持鐵鎚活活打死父親，新北地檢署昨以殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押黃嫌獲准。

殺害尊親屬 黃嫌收押

警方調查，黃父因車禍腦部2度開刀，行動遲緩、言語不清，與妻子、41歲次子黃偉哲住在板橋區新民街，大兒子去年1月車禍身亡。

新北市消防局14日上午獲報，新民街一處公寓有人四肢冰冷倒臥住處，消防救護員到場時，黃偉哲也在場，黃父送醫回天乏術。醫院發現黃父除臉部有多處撕裂新傷外，手部也有多處瘀傷，疑似受虐通報警方。

警方懷疑黃偉哲對父親施虐，但他辯稱，當天他外出前，見父親坐在客廳，他因忘記帶皮夾，回家發現父親撞到桌角倒地，滿臉是血，將父親扶起坐在地上休息，10分鐘後，父親四肢冰冷僵硬，急忙打119並聯絡母親。

檢方相驗時，黃嫌辯稱父親記憶不好、說話反覆不清，他曾藉仰臥起坐、蹲馬步、用腳踹等方式「體罰」父親，想藉此來「活絡父親腦部」，對於父親左臉頰凹陷傷勢，則說是父親自己撞到桌角，卻無法解釋後腦勺等外傷，檢方認為他涉嫌重大，當場將他逮捕，向法院聲請羈押。

鑑識員採到噴濺血跡

鑑識人員昨在現場採證，起出犯案的凶器鐵鎚，發現桌角也有血跡反應，天花板、牆壁及櫥櫃都採到噴濺血跡，佐證黃嫌對父親動手；黃嫌直到昨清晨羈押庭中，才供出以鐵鎚捶打父親，承認犯下逆倫命案，但沒交代為何口角，黃嫌被法院裁定收押，檢警不排除借提釐清。

死者妻子向警方透露，曾見次子對丈夫動手。鄰居透露，黃家在此居住20年，黃嫌母親從事保險，黃父車禍重傷，無業的黃嫌足不出戶，黃母是家中唯一經濟支柱。