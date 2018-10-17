校園哪親熱？ 女網友分享男宿嘿咻絕招

2018-10-17

〔記者王駿杰／新竹報導〕校園恐成活春宮？有男網友9日在知名論壇Dcard「清華大學版」（見圖，記者王駿杰翻攝）上PO文指出，自己最近剛交了一個「小大一女友」，對方暗示想去暗一點的地方約會，因此想詢問網友「學校哪裡適合情侶親熱？」文章一出引起網友熱議，除了有網友提供「台積館9樓戶外陽台」、「碩齋」、「梅園」及「人社院樓梯間」等「私房景點」供發文者參考，還有女網友分享自己的「男宿啪啪啪」秘訣，誇張言論令人傻眼。

女網友留言、分享如何在男宿與男友親熱，指「跟男友曾在3個室友都在時啪」，被其他網友質疑「宿舍床那麼小要怎麼擠上去？萬一有男生要上廁所，洗澡（指女生）出去會被看到吧？」

不料，該名女網友說「我們（指她和男友）都很瘦，床小更親密，出去洗澡動作要快，也怕被看到，所以由男友把風，頭低低快閃，習慣成自然。」

新竹警方對此表示，大學校園屬於公共空間，男女公然親熱恐有觸犯刑法「妨害風化罪」的疑慮；清大則表示，目前宿舍採男女分宿，雖有幾棟是男女混宿，但也劃分為不同樓層，並設有門禁管制，一旦有異性深夜滯留就會扣點懲處，扣點到一定程度就不能申請住宿。

文章雖然引起不少網友分享心得，不過也有網友認為，打野炮或偷帶女友回男宿並不妥當，「看完只覺得PO文男大生是渣」、「做一些違規的事情還光榮分享，不要哪天被舉發才後悔！」