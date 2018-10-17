怨警女友情變 北市警自轟亡

2018-10-17

在寢室輕生 留2張遺書

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警中正二分局思源街派出所37歲張姓警員，疑因近日與同為警察的女友感情生變，加上祖母月前過世，一時想不開，昨天領槍後，在派出所寢室內朝胸口中央處開1槍自戕，同仁聽聞槍響進房查看，只見張坐在寢室椅子上，胸口血流如注，雖立刻報案將張送往台大醫院急救但搶救1個多小時後，仍宣告不治。

中正二分局指出，張員與家人感情深厚，日前因祖母過世而情緒十分低落，案發後，同仁在寢室桌子上找到2張他留給父母的遺書，遺書內容提及他近來與女友感情生變，並交代父母好好照顧身體，同時也為輕生一事向父母致歉：「真的很對不起…。」

中正二分局指出，張員的老家在彰化，平時都是住在派出所4樓的4人寢室，昨天下午4點他下值班台後，原本應外出巡邏至晚上7點，但張領完槍後就告訴同仁肚子不舒服，匆忙回到寢室，同仁一度在房外關心，當時張還回答「真的很急、很不舒服」，不料下午5點左右房內就傳出槍聲。

張員認真負責 同事暱稱「A夢」

跟張熟識的員警說，張是96年基層行政警察人員特考班畢業生，工作認真負責，因可愛渾圓的身形，被不少同事暱稱為「A夢」，他自殺的消息傳出後，不少同仁都紅了眼眶。 據了解，張員與女友同為警察，戀愛過程始終很低調，連同事也不太知道兩人的交往情形。

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