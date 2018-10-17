航警刑大隊長床戰人妻 同事埋伏摩鐵「捉姦」

2018-10-17

督察室收到人夫檢舉

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕自己人逮自己人！航空警察局刑警大隊2線3星前隊長黃俊達，去年11月在任內載著郭姓人妻上摩鐵床戰，完全沒料到警政署督察室早已接獲郭女丈夫檢舉，派出靖紀小組到場跟監蒐證，趁黃與郭女退房時現身逮人。郭女原先坦承與黃嘿咻3次，事後雖改口，不過檢方在房內衛生紙團上驗出黃男與她的DNA，讓她百口莫辯，最後以離婚換取先生撤告；黃男則被新竹地檢署依妨害家庭罪嫌起訴，同時遭航警局調離主管職務，改調警務正。

檢警調查，黃男早在郭女結婚前就與她熟識，後來明知郭女結婚，卻仍與她交往，期間郭女丈夫發現妻子行蹤可疑，暗中查出小王是航警局2線3星的刑大隊長，憤而向警政署檢舉。警政署據報派出靖紀小組展開跟監蒐證，去年11月9日下午見黃男開車載郭女進入新竹市西濱路「168inn汽車旅館」（見圖，記者蔡彰盛攝），立刻在房門外埋伏，在2人退房時，現身逮人。

人妻曾坦承開房嘿咻3次

郭女丈夫事後對妻子與黃男提告妨害家庭， 郭女警訊時坦承與黃男開房嘿咻3次，但在檢方偵查庭中改口否認偷情，黃男則始終否認有性行為，只承認有跟郭女約會、吃飯及進入摩鐵。不過檢方根據警方的訪談紀錄、跟監情形及蒐證結果，仍認定2人確實發生性行為，加上警方在摩鐵房間內找到混有男、女性DNA的衛生紙團，經刑事警察局鑑定，也確認是黃男與郭女的DNA，故依妨害家庭罪嫌將黃起訴；郭女則因在本月初與丈夫協議登記離婚，獲丈夫撤告，檢方予以不起訴處分。

根據警政署2010年函頒的「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，黃男涉及與已婚人士發生性關係，除了被調離主管職務，還可能被記過2次處分，並被列入教育輔導對象。