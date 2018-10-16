酒店泊車小弟貪20萬 赴韓走私81億安毒

2018-10-16

〔記者王冠仁／台北報導〕南韓情治單位破獲南韓最大宗安非他命走私案，查獲黑市價格81億台幣的安非他命毒品90公斤，有8名嫌犯落網，其中包含3名台灣人。該批毒品夾藏在一大型機器內，由泰國海運至南韓，國際販毒集團派人領貨取毒，交由台籍男子張惟傑散貨，112公斤安非他命已有22公斤流入南韓。

刑事局指出，今年8月8日，南韓警方在首爾一家咖啡館，監控到有販毒集團成員交付毒品樣本並與人洽談交易事宜。南韓警方將販毒集團成員照片交由刑事局駐韓聯絡官調查，刑事局查出他是沒前科、被販毒集團吸收當「腳」的25歲台灣男子張惟傑。

張在8月26日下午2點到仁川機場欲出境時遭南韓警方逮捕，並在他下榻飯店起出分裝在3個行李箱中的90公斤安非他命；南韓警方循線在首爾另逮捕躲在租屋處的台籍25歲沈男、30歲曾男。

張落網聲稱，他原本在台北市東區一家酒店當泊車小弟，數月前有酒客的朋友問他「想不想賺錢？」對方開價20萬，要他搭飛機前往南韓負責「送貨」；他還說，當時隱約有猜到是毒品走私，但為解決債務仍決定鋌而走險，並在7月底拿了前金後依對方指示搭機赴韓。

刑事局說，沈、曾與張都是在7月底先後從台灣搭機前往南韓，兩人應為張的上線，可能負責監工、聯繫買家，但兩人落網後避重就輕、不願交代詳情。