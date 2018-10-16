點光明燈不能扣稅 女罵稅務員棒打後腦

2018-10-16

鄭女受辱淚灑辦公室

〔記者楊國文／台北報導〕李姓女子到台北巿國稅局報稅，不滿鄭姓女稅務員告知光明燈不適用扣除額範圍，罵她「GET OUT」（滾開）堅持申報，李女報完稅餘怒未消，把申報資料捲成棒狀，揮打鄭女後腦，用力之猛，把鄭女頭髮都「打飛起來」，鄭女痛得直摸頭，現場不少洽公民眾都被這一幕嚇到；鄭女受辱後淚灑辦公室，下班哭著搭公車回家，高等法院昨依妨害公務等3罪判李女拘役20天，得易科罰金2萬元定讞。

依妨害公務等3罪 李女判拘

判決指出，去年5月25日下午1時，李女前往台北巿國稅局中北稽徵所申報綜所稅，實習生輔導李女報稅事宜。李女欲申報光明燈為扣除額項目，實習生詢問鄭姓女稅務人員，鄭女告知光明燈不得申報扣除，若執意申報，審查時仍會遭剔除。鄭女說詞引起李女不滿，對著鄭女喊「GET OUT」，鄭女即指示實習生「想填什麼就讓她填」。

李女報完稅後走回櫃台，竟將申報資料捲成棒狀，從鄭女後腦處揮打下去，鄭女痛得一直摸頭，現場民眾都被李女舉動嚇到。

被毆打的鄭女覺得丟臉、難堪受辱，在辦公室哭泣，下班搭公車時越想越傷心，哭著回家並提告。

李女指稱，雖和鄭女發生口角，但未打人，可能是返回該處拿資料時，轉身不小心碰到鄭女，此外，監視器上拿資料打鄭女的人不是她。

不過實習生證稱，李女將文件捲成棒狀揮打鄭女後腦，「我看到鄭女的頭髮飛起來，頭有往被揮打的方向偏。」

高等法院認定李女揮打正在執行職務的鄭女，觸犯妨害公務執行罪、強暴犯公然侮辱罪和公務員執行職務時當場侮辱罪等3罪，且否認犯行，但審酌李女手段尚屬平和，因此判刑確定。