父子玩風浪板 大浪捲走幸運卡淺灘

2018-10-15

〔記者吳昇儒／新北報導〕43歲涂姓男子昨帶著一家四口前往新北市貢寮區福隆東興宮附近海域練習風浪板時，突然碰到大浪，與妻子、兒子及教練4人，一同被打落海中。涂妻自行上岸後，未見其餘3人蹤跡，立刻通報119救援。所幸涂男等人落海後受困在附近淺灘上，由風帆俱樂部戒護的橡皮艇安全帶回岸際，結束一場虛驚。

新北市消防局昨下午2時36分接獲報案指出，有3名練習風浪板的民眾被大浪捲走，即刻派人前往救援。搜救人員抵達時，就傳出好消息，3名穿著救生衣的落海者，已經獲救，均無生命危險，虛驚一場。涂男與妻子、子女稍作休息後，自行離開現場。

涂妻向搜救人員表示，當時與丈夫、兒子跟教練在海上練習風浪板，結果一個大浪打來，自己被打往東興宮方向，其他3人則被帶往外海方向，擔心他們有危險，爬上岸後，立刻撥打119。

搜救人員詢問附近的目擊民眾，得知涂男等3人，被海浪捲往外海時，碰巧卡在附近淺灘上，3人還能自行站起，風帆俱樂部在海面上戒護的橡皮艇看見後，將人拉上艇，送回岸際。而俱樂部人員則認為，3人其實不算落海，只是風浪板被打到淺灘上，應無立即危險。

根據中央氣象局資訊顯示，昨該處風浪是小浪至中浪，浪高1至2公尺，風力5至6級、陣風8級，現場風浪並不大。

當地居民表示，該處剛好是溪流的出海口，地勢平緩，一般初學者都會到附近的彩虹橋練習平衡，練習後，才會到海面上實際操作，在熟識地形的教練帶領下，比較安全，就連知名綜藝節目主持人張菲，也曾多次到這片海域玩風浪板。