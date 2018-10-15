失戀男街頭討抱抱 挨告性騷擾

2018-10-15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蘇姓男子日前在一中商圈街頭對陌生女子說「我失戀了，可以抱我一下嗎？」後，突朝對方正面熊抱，女子對蘇男的討抱感到很不舒服提告性騷擾，蘇男收到警局通知到案製作筆錄，他為此在臉書自爆表示，「我做錯了，下次不敢抱女生了」。蘇男事後的高調舉動，引起民眾熱議。

蘇男前天在臉書社團貼出警局寄給他的書函全文表示，之前在一中街對女生說「我失戀了，可以抱我一下嗎？」結果挨告上警察局還做了筆錄，蘇男因此說「我做錯了，下次不敢抱女生了」；由於蘇男不僅將公文全文拍照貼上，連自己姓名地址也都未遮掩，有人看到好心提醒他，個資要「碼一下」。

也有人回應「沒經過同意本來就不行」、還有人開玩笑說「可能跟顏值還是有關係的吧」、「人帥真好，人醜性騷擾」。

轄區第二分局育才派出所則說，這起性騷擾案件發生在今年5月間，當時一名女生到警所報案表示，在一中商圈街頭遇到陌生男子以失戀為由討抱，她根本還沒會意過來就被對方正面熊抱，當下覺得很不舒服才提告。

而警方按流程通知蘇男到案說明，經製作完筆錄確認蘇男行為符合性騷擾要件，已移送社會局裁處；只是案件發生時間距今已有一段時間，蘇男卻又在臉書自爆此事，實在讓人覺得有點匪夷所思。

警方強調，性騷擾的定義指性侵害犯罪外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關行為，讓他人感到不舒服，覺得被冒犯或侮辱，甚至影響到他人正常生活或損害人格尊嚴，若發生於上班時間，稱為「職場性騷擾」，如果是校園則為「校園性騷擾」，其他則為「一般性騷擾」。